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Новости
05.05.2017 08:18

Торжественное собрание ко Дню Великой Победы
Сегодня в областной филармонии состоится торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие руководители области, городов и районов региона, представители общественных организаций и, конечно же, ветераны. 
Губернатор Светлана Орлова вручит новую региональную награду - медаль «За заслуги перед Владимирской областью» - более чем 20 ветеранам войны. После церемонии награждения состоится праздничный концерт, в котором примут участие ведущие творческие коллективы и исполнители области.
Начало в два часа дня. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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