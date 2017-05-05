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05.05.2017 08:18
Торжественное собрание ко Дню Великой Победы
Сегодня в областной филармонии состоится торжественное собрание, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие руководители области, городов и районов региона, представители общественных организаций и, конечно же, ветераны.
Губернатор Светлана Орлова вручит новую региональную награду - медаль «За заслуги перед Владимирской областью» - более чем 20 ветеранам войны. После церемонии награждения состоится праздничный концерт, в котором примут участие ведущие творческие коллективы и исполнители области.
Начало в два часа дня.
Автор: Владимирская служба новостей