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Новости
04.05.2017 12:55

Из-за репетиции парада движение будет ограничено
Завтра состоится репетиция парада ко Дню Победы. В связи с этим будет ограничено движение транспорта. На два часа, с 8 до 10 вечера, будет закрыт участок от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Транпорт направят в объезд по трассе М7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира и Горького. 
Изменится схема движения и общественного транспорта. Троллейбусы № 1, № 5, № 7 и № 8 будут следовать только до Золотых ворот со стороны Восточной части города. Автобусы, следующие через площадь Победы, проследуют в объезд.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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