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04.05.2017 11:49
Владимирские полицейские изъяли более 4 кг. марихуаны и гашиша
Владимирские полицейские изъяли 38 кустов конопли и более 4 килограммов марихуаны и гашиша. Также были найдены предметы для культивирования наркосодержащих растений, расфасовки и приготовления наркотиков, емкости для хранения и выращивания, пакеты с семенами, лампы обогрева, увлажнитель воздуха, компрессор, вентиляторы для обдува, термометр, ручной пресс, вакуумные пакеты и упаковщик. Нарколаборатории находились в десяти квартирах, расположенных в незаселенных новостройках областного центра.
Занимались приготовлением и сбытом запрещенных веществ двое владимирцев.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
Автор: Владимирская служба новостей