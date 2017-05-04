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Новости
04.05.2017 11:49

Владимирские полицейские изъяли более 4 кг. марихуаны и гашиша
Владимирские полицейские изъяли 38 кустов конопли и более 4 килограммов марихуаны и гашиша. Также были найдены предметы для культивирования наркосодержащих растений, расфасовки и приготов­ления наркотиков, емкости для хранения и выращи­вания, пакеты с семенами, лампы обогрева, увлажнитель воздуха, компрессор, вентиляторы для обдува, термометр, ручной пресс, вакуумные пакеты и упаков­щик. Нарколаборатории находились в десяти квартирах, расположенных в незаселенных новостройках областного центра. 
Занимались приготовлением и сбытом запрещенных веществ двое владимирцев. 
В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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