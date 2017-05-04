Владимирские полицейские изъяли более 4 кг. марихуаны и гашиша

Владимирские полицейские изъяли 38 кустов конопли и более 4 килограммов марихуаны и гашиша. Также были найдены предметы для культивирования наркосодержащих растений, расфасовки и приготов­ления наркотиков, емкости для хранения и выращи­вания, пакеты с семенами, лампы обогрева, увлажнитель воздуха, компрессор, вентиляторы для обдува, термометр, ручной пресс, вакуумные пакеты и упаков­щик. Нарколаборатории находились в десяти квартирах, расположенных в незаселенных новостройках областного центра.

Занимались приготовлением и сбытом запрещенных веществ двое владимирцев.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей