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Новости
04.05.2017 11:20

На пожаре погибли две женщины
На пожаре погибли две женщины. Трагедия произошла накануне в деревне Маслово Судогодского района. Горел дачный жилой дом. Площадь пожара составила 300 кв. м. Все 4 постройки были практически полностью уничтожены огнём.
Во время разбора завалов были найдены тела двух женщин 1965 года рождения и 1968 года рождения. Причина пожара устанавливается. 
К ликвидации последствий пожара привлекалось 25 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 23 человека и 10 единиц техники.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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