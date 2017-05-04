На пожаре погибли две женщины

На пожаре погибли две женщины. Трагедия произошла накануне в деревне Маслово Судогодского района. Горел дачный жилой дом. Площадь пожара составила 300 кв. м. Все 4 постройки были практически полностью уничтожены огнём.

Во время разбора завалов были найдены тела двух женщин 1965 года рождения и 1968 года рождения. Причина пожара устанавливается.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 25 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 23 человека и 10 единиц техники.

Автор: Владимирская служба новостей