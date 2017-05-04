Работала и получала пособие по безработице

В Ковровском районе возбуждено уголовное дело в отношении мошенницы. По данным следствия, 62-летняя женщина в ноябре 2015 года была поставлена на учет в Центр занятости населения города Коврова, где получала пособие по безработице. Спустя время она устроилась на работу в одну из страховых организаций. При этом Центр занятости об этом она не оповестила и продолжала получать деньги. В итоге с ноября 2015 года по июнь 2016 года женщина незаконно получила более 40 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей