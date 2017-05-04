Повышают ли владимирцы свою квалификацию?

Сайт по поиску работы Зарплата.ру узнал, повышают ли владимирцы свою квалификацию. Опрос показал, что только в 46% компании обучают своих сотрудников. За новыми профессиональными знаниями половина владимирцев отправляется на конференции, форумы и тренинги. 41% голосов собрал вариант, где в компанию приглашают экспертов. Еще 46% ответили, что обучение происходит силами самих сотрудников. При этом половине опрошенных начальник компенсирует расходы, связанные с затратами на обучение, а каждому пятому – оплачивает частично.

А вот остальные респонденты обучаются дома: читают профессиональную литературу, проходят онлайн-курсы, смотрят обучающее видео в интернете.

Почти треть владимирцев за прошедший год и вовсе не повышали профессиональные навыки.

Автор: Владимирская служба новостей