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Новости
04.05.2017 09:55

Повышают ли владимирцы свою квалификацию?
Сайт по поиску работы Зарплата.ру узнал, повышают ли владимирцы свою квалификацию. Опрос показал, что только в 46% компании обучают своих сотрудников. За новыми профессиональными знаниями половина владимирцев отправляется на конференции, форумы и тренинги. 41% голосов собрал вариант, где в компанию приглашают экспертов. Еще 46% ответили, что обучение происходит силами самих сотрудников. При этом половине опрошенных начальник компенсирует расходы, связанные с затратами на обучение, а каждому пятому – оплачивает частично.
А вот остальные респонденты обучаются дома: читают профессиональную литературу, проходят онлайн-курсы, смотрят обучающее видео в интернете.
Почти треть владимирцев за прошедший год и вовсе не повышали профессиональные навыки.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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