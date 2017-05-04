Два смертельных ДТП произошло в регионе

Смертельное ДТП произошло накануне в Гусь-Хрустальном районе. Автомобиль «Хендэ Соната» улетел в кювет и опрокинулся. Обнаружил машину мимо проходящий мужчина, он и сообщил о случившемся в полицию. В результате ДТП водитель автомобиля и его 48-летний пассажир, оба - жители Гусь-Хрустального района, скончались на месте. По предварительной версии причиной аварии стало превышение скорости. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще одно ДТП с летальным исходом произошло в Камешковском районе. На трассе М-7 Волга БМВ сбил 59-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи.

Автор: Владимирская служба новостей