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Новости
04.05.2017 09:48

Два смертельных ДТП произошло в регионе
Смертельное ДТП произошло накануне в Гусь-Хрустальном районе. Автомобиль «Хендэ Соната» улетел в кювет и опрокинулся. Обнаружил машину мимо проходящий мужчина, он и сообщил о случившемся в полицию. В результате ДТП водитель автомобиля и его 48-летний пассажир, оба - жители Гусь-Хрустального района, скончались на месте. По предварительной версии причиной аварии стало превышение скорости. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Еще одно ДТП с летальным исходом произошло в Камешковском районе. На трассе М-7 Волга БМВ сбил 59-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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