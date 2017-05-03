К выполнению весенне-полевых работ приступили во всех районах области

К выполнению весенне-полевых работ приступили во всех районах Владимирской области. Все хозяйства обеспечены семенами и горюче-смазочными материалами. Удобрений закуплено вдвое больше, чем в прошлом году. В хозяйствах всех категорий посевные площади сельскохозяйственных культур составят почти 330 тыс. га. Яровой сев планируется провести на площади свыше 165 тыс. га, зерновые и зернобобовые будут размещены на 96 тыс. га, картофель и овощи — на 34 тыс. га. Об этом сообщил заместитель губернатора по сельскому хозяйству Роман Русанов.

На яровом севе планируется задействовать около 1,5 тыс. единиц самоходной техники и порядка 1,8 тыс. почвообрабатывающих и посевных агрегатов.

На поддержку аграрного сектора в этом году из областного и федерального бюджетов уже направлено 514 млн. рублей. И еще 85 млн. рублей будет привлечено на весенние полевые работы, на молоко и погектарную поддержку.

Кроме того, сельхозтоваропроизводителям помогают с получением льготных кредитов.

Автор: Владимирская служба новостей