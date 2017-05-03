6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
03.05.2017 17:24

До 2020 года размер взноса на капремонт не изменится
Во Владимирской области размер минимального взноса на капитальный ремонт до 2020 года останется на прежнем уровне - 6 рублей 50 копеек на один квадратный метр общей площади помещения. Соответствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова.
Программа капремонта в 33-м регионе реализуется с апреля 2014 года. За это время отремонтировано более 1600 многоквартирных домов. В краткосрочный план 2017 года включено 452 дома, работы на которых оцениваются в сумму более 988 млн. рублей. В настоящее время капитальный ремонт завершен уже на 20 из этих домов. В настоящее время работы ведутся на 77 домах, разработано 226 проектов по 222 домам.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт