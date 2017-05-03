До 2020 года размер взноса на капремонт не изменится

Во Владимирской области размер минимального взноса на капитальный ремонт до 2020 года останется на прежнем уровне - 6 рублей 50 копеек на один квадратный метр общей площади помещения. Соответствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова.

Программа капремонта в 33-м регионе реализуется с апреля 2014 года. За это время отремонтировано более 1600 многоквартирных домов. В краткосрочный план 2017 года включено 452 дома, работы на которых оцениваются в сумму более 988 млн. рублей. В настоящее время капитальный ремонт завершен уже на 20 из этих домов. В настоящее время работы ведутся на 77 домах, разработано 226 проектов по 222 домам.





Автор: Владимирская служба новостей