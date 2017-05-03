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03.05.2017 17:23
В Гусь-Хрустальном районе высажены 11 тысяч сеянцев сосны
Гусь-Хрустальный район присоединился к экологической акции «Всероссийский День посадки леса», организованной по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.
Активное участие в ней приняли сотрудники Курловского и Гусевского лесничеств, работники Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района, волонтёры местного отделения партии «Единая Россия» и школьники.
На территории Курловского лесничества участники акции высадили 9 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 2 га. В Гусевском лесничестве на участке размером 0,8 га были посажены еще 4 тысячи сеянцев сосны.
Автор: Владимирская служба новостей