В Гусь-Хрустальном районе высажены 11 тысяч сеянцев сосны

Гусь-Хрустальный район присоединился к экологической акции «Всероссийский День посадки леса», организованной по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.

Активное участие в ней приняли сотрудники Курловского и Гусевского лесничеств, работники Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района, волонтёры местного отделения партии «Единая Россия» и школьники.

На территории Курловского лесничества участники акции высадили 9 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 2 га. В Гусевском лесничестве на участке размером 0,8 га были посажены еще 4 тысячи сеянцев сосны.

Автор: Владимирская служба новостей