Около 5 тысяч вдов участников и инвалидов войны получили единовременную выплату

В 2017 году из федерального бюджета направлено более 16,5 млн. рублей для обеспечения жильем 13 состоящих на учете ветеранов Великой Отечественной войны. Единовременную денежную выплату в размере более 1 млн. рублей уже получили четыре инвалида войны, двое награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и вдова умершего участника войны. В настоящее время в очереди на получение жилья во Владимирской области состоят 40 вдов погибших (умерших) ветеранов. Шестерым из них субсидия перечислена, они занимаются подбором жилья.

Кроме того, в текущем году осуществляется ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны. На данный момент в ремонте нуждается квартиры 33 ветеранов. За счет средств спонсоров и местных бюджетов в январе - апреле проведен ремонт в жилых помещениях, принадлежащих 29 ветеранам (по 7 во Владимире и в Муроме, 8 - в Радужном, 3 - в Петушинском районе, 2 - в Суздальском районе, по 1 - в Вязниковском и Киржачском районах). Общий объём средств, направленных на проведение ремонтных работ, составил 355 тыс. рублей.

К празднованию Дня Победы приурочена выплата вдовам военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, а также вдовам инвалидов и участников войны в размере 3150 рублей. В этом году её по инициативе губернатора получили 4,9 тыс. жительниц региона на общую сумму 15,5 млн. рублей.

В регионе организовано 108 тематических социальных рейсов в 125 населенных пунктов, в которых приняло участие 2568 человек, в том числе 625 ветеранов. В ходе этих рейсов проводился консультативный прием специалистами учреждений социального обслуживания, медицинскими работниками, была организована торговля, предоставлялись парикмахерские услуги по социальным ценам.

Автор: Владимирская служба новостей