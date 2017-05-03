В 33 регионе подвели итоги прошедшего отопительного сезона

Губернатор Светлана Орлова провела встречу с и.о.гендиректора Группы «Т Плюс» Денисом Паслером. Стороны подвели итоги прошедшего отопительного сезона и обсудили предстоящую ремонтную кампанию в городах Владимирской области.

Глава региона положительно оценила прошедший отопительный сезон и отметила, что компания выполнила обещания, пересмотрев подход к ремонтной программе по итогам осенне-зимнего периода 2015/2016 годов. В результате во Владимире значительно снизилось количество отключений во время отопительного сезона.

Денис Паслер заверил, что с 2017 года компания сконцентрируется на обновлении проблемной теплосетевой инфраструктуры, напрямую определяющей уровень комфорта в домах жителей региона. На ремонт и реконструкцию тепловых сетей во Владимирской области планируется направить в этом году 386,75 млн. рублей, а общий объём средств на подготовку к отопительному сезону 2017/2018 гг. объектов филиала Группы «Т Плюс» в 33-м регионе превысит 695 млн. рублей.

Во время ремонтной кампании будет усилен контроль над благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также над соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. В 2017 году на восстановление изоляции тепловых сетей Владимира планируется направить более 44 млн. рублей, а на благоустройство - свыше 29 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей