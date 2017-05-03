В этом месяце передвижной мобильный офис клиентской службы Пенсионного фонда России вновь отправится в отдаленные деревни и поселки Владимирской области. В этом месяце запланировано посетить 4 населенных пункта. Ближайший его выезд состоится завтра. Сотрудники мобильной клиентской службы ПФР приедут к жителям села Ляхи Меленковского района.
Мобильная клиентская служба ПФР - это современный офис, только на колесах, который ориентирован на жителей отдаленных населенных пунктов. Служба является аналогом стационарной и предоставляет весь спектр услуг территориального управления Пенсионного фонда.
Спецавтомобиль «Газель» с логотипом ПФР оборудован необходимыми техническими средствами, которые позволяют в режиме реального времени даже в самых отдаленных районах использовать информацию, хранящуюся в базе данных ПФР. Для приема посетителей отведен отдельный отсек.
График работы мобильной клиентской службы ПФР в мае 2017 года:
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