Мобильную службу ПФР ожидают новые маршруты

В этом месяце передвижной мобильный офис клиентской службы Пенсионного фонда России вновь отправится в отдаленные деревни и поселки Владимирской области. В этом месяце запланировано посетить 4 населенных пункта. Ближайший его выезд состоится завтра. Сотрудники мобильной клиентской службы ПФР приедут к жителям села Ляхи Меленковского района.

Мобильная клиентская служба ПФР - это современный офис, только на колесах, который ориентирован на жителей отдаленных населенных пунктов. Служба является аналогом стационарной и предоставляет весь спектр услуг территориального управления Пенсионного фонда.

Спецавтомобиль «Газель» с логотипом ПФР оборудован необходимыми техническими средствами, которые позволяют в режиме реального времени даже в самых отдаленных районах использовать информацию, хранящуюся в базе данных ПФР. Для приема посетителей отведен отдельный отсек.

График работы мобильной клиентской службы ПФР в мае 2017 года:

17 мая – поселок Садовый Суздальского района;

23 мая – поселок Металлист Кольчугинского района;

29 мая - село Федоровское Юрьев-Польского района.

Автор: Владимирская служба новостей