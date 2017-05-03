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Новости
03.05.2017 16:36

Мобильную службу ПФР ожидают новые маршруты
В этом месяце передвижной мобильный офис клиентской службы Пенсионного фонда России вновь отправится в отдаленные деревни и поселки Владимирской области. В этом месяце запланировано посетить 4 населенных пункта. Ближайший его выезд состоится завтра. Сотрудники мобильной клиентской службы ПФР приедут к жителям села Ляхи Меленковского района.
Мобильная клиентская служба ПФР - это современный офис, только на колесах, который ориентирован на жителей отдаленных населенных пунктов. Служба является аналогом стационарной и предоставляет весь спектр услуг территориального управления Пенсионного фонда.
Спецавтомобиль «Газель» с логотипом ПФР оборудован необходимыми техническими средствами, которые позволяют в режиме реального времени даже в самых отдаленных районах использовать информацию, хранящуюся в базе данных ПФР. Для приема посетителей отведен отдельный отсек.
 
График работы мобильной клиентской службы ПФР в мае 2017 года:
17 мая – поселок Садовый Суздальского района;
23 мая – поселок Металлист Кольчугинского района;
29 мая - село Федоровское Юрьев-Польского района.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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