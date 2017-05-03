Пожарные области 144 раза выезжали на тушение сухой травы

На сегодняшний день пожарные Владимирской области 144 раза выезжали на тушение сухой травы. Привлекались 723 человека и 198 единиц техники.

Наибольшее число возгораний было зафиксировано в городе Владимир – 64 выезда, в Суздальском – 16 выездов и Собинском районах – 15 выездов.

За подобные правонарушения сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.

Органами местного самоуправления возбуждено 3 административных дела.

Государственной инспекцией административно-технического надзора – 10 административных дел.

В настоящее время введён особый противопожарный режим на территориях 5-ти районов: Александровского, Собинского, Камешковского, Муромского и Меленковского районов; 4-х городских округов: город Владимир, город Гусь-Хрустальный, округ Муром, ЗАТО Радужный; 6-ти сельских поселений: Боголюбовского сельского поселения и Селицкого сельского поселения Суздальского района, Нагорного сельского поселения, Пекшинского сельского поселения и Петушинского сельского поселения Петушинского района, Ильинского сельского поселения Кольчугинского района; 1-го городского поселения – посёлок Мстёра Вязниковского района.

Это означает, что в этих муниципальных образованиях в разы усилены противопожарные мероприятия и ужесточены меры административного наказания за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. В частности, в указанных муниципальных образованиях проводятся мероприятия по ограничению посещения населением лесов, особенно на автотранспорте, усилено патрулирование пожароопасных лесных территорий и активизированы мероприятия по широкой противопожарной пропаганде среди населения.

Напомним, пожароопасный сезон во Владимирской области установлен с 17-го апреля по 13-ое октября.

Автор: Владимирская служба новостей