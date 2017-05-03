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Новости
03.05.2017 14:27

В Кольчугино утонул двухлетний мальчик
В Кольчугино утонул двухлетний мальчик. ЧП произошло 1 мая. По данным следствия, ребенок гулял один около дома, после чего он отправился к речке, протекающей примерно в 200 метрах от дома. Спустя время к водоему пришел восьмилетний мальчик, который и обнаружил в воде малыша. Спасти его не удалось. 
Проверка показала: ширина водоема в месте обнаружения ребенка составляет около двух метров, глубина от 0,5 до 0,75 метров, рядом находится самодельный мостик в виде двух сколоченных досок, перила отсутствуют, берег водоема обрывистый.
Погибший воспитывался в многодетной семье граждан ближнего зарубежья, легально проживающей на территории России с 2011 года.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. К ситуации привлечено внимание органов системы профилактики.
Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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