В Кольчугино утонул двухлетний мальчик

В Кольчугино утонул двухлетний мальчик. ЧП произошло 1 мая. По данным следствия, ребенок гулял один около дома, после чего он отправился к речке, протекающей примерно в 200 метрах от дома. Спустя время к водоему пришел восьмилетний мальчик, который и обнаружил в воде малыша. Спасти его не удалось.

Проверка показала: ширина водоема в месте обнаружения ребенка составляет около двух метров, глубина от 0,5 до 0,75 метров, рядом находится самодельный мостик в виде двух сколоченных досок, перила отсутствуют, берег водоема обрывистый.

Погибший воспитывался в многодетной семье граждан ближнего зарубежья, легально проживающей на территории России с 2011 года.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. К ситуации привлечено внимание органов системы профилактики.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей