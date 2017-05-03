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Новости
03.05.2017 12:30

К Победе — с песней!
К Победе — с песней! 8 мая владимирские артисты, как и в годы Великой Отечественной войны, проедут на бортовых автомобилях по всем районам Владимира. Они прочитают стихи военных лет, споют песни и станцуют под старенький патефон. Проект «Песни Великой Победы» стартует в 11-00 у кинотеатра «Киномакс-Буревестник», после чего артистов можно будет послушать на  Театральной площади, перед Домом культуры молодежи и перед комплексом «РусьКино».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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