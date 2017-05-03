В Ковровском районе вынесен приговор мошеннице. По данным следствия, в 2013 году Анна Малова разместила объявление об оказании услуг при совершении сделок с квартирами, владельцы которых имеют большие долги по коммунальным платежам. К ней обратилась женщина с просьбой продать квартиру, а на вырученные деньги купить более дешевое жилье и оплатить коммуналку. Продав квартиру, Малова большую часть денег, свыше 1,5 млн рублей, забрала себе, оставив потерпевшую без жилья.
Год спустя мошенница уговорила другую женщину передать ей 250 тыс. рублей в качестве задатка на приобретение квартиры, при этом аферистка изначально не собиралась оказывать какие-либо услуги, а полученные деньги истратила на собственные нужды.
Кроме того, в мае 2015 года Малова взяла в долг у своей подруги 335 тыс. рублей,
Суд назначил Маловой 8 лет лишения свободы. Судом учтено наличие у нее на иждивении троих детей, и предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.
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