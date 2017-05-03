6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
03.05.2017 12:04

Ковровскую мошенницу осудили на 8 лет
В Ковровском районе вынесен приговор мошеннице. По данным следствия,  в 2013 году Анна Малова разместила объявление об оказании услуг при совершении сделок с квартирами, владельцы которых имеют большие долги по коммунальным платежам. К ней обратилась женщина с просьбой продать квартиру, а на вырученные деньги купить более дешевое жилье и оплатить коммуналку. Продав квартиру, Малова большую часть денег, свыше 1,5 млн рублей, забрала себе, оставив потерпевшую без жилья. 
Год спустя мошенница уговорила другую женщину передать ей  250 тыс. рублей в качестве задатка на приобретение квартиры, при этом аферистка изначально не собиралась оказывать какие-либо услуги, а полученные деньги истратила на собственные нужды. 
Кроме того, в мае 2015 года Малова взяла в долг у своей подруги 335 тыс. рублей, 
Суд назначил  Маловой 8 лет лишения свободы. Судом учтено наличие у нее на иждивении троих детей, и предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт