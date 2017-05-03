Километры Победы

Восьмого мая в регионе состоится традиционный велопробег. Его организатором выступает спортивный центр «Молодежный» при поддержке городского управления по делам молодежи.

Пробег стартует в 10 утра на площади Победы Владимира и пройдет по маршруту: Суздаль — Камешково - Ковров. Его общая протяженность - 110 километров. По пути следования участники пробега возложат цветы к мемориалам воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Финишируют велосипедисты на проспекте Ленина в Коврове.

Регистрация участников начнется в 9 утра.

Автор: Владимирская служба новостей