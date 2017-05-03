Летом школьники смогут не только отдохнуть, но и подзаработать

Летом владимирские школьники смогут не только отдохнуть, но и подзаработать. В этом сезоне будет сформировано 371 рабочее место для ребят от 14 до 17 лет. В программе трудоустройства участвуют 8 организаций: Детский центр «Молодежный», Свято-Георгиевский храм, ДТЮ, школа №47, Городской учебный комбинат №2, «Клуб болельщиков «Торпедо Владимир», «Патриарший сад» и «Детско-юношеский центр «Клуб». Основные виды работ – озеленение, уборка мусора, покраска и ремонт площадок, благоустройство воинских захоронений, памятников и мемориалов.

Заявки необходимо подавать работодателю по адресам и телефонам, указанным на сайте городской администрации.

Автор: Владимирская служба новостей