Во Владимире открыли мемориальную доску в честь Александра Крайнова

Сегодня, в преддверие Дня Победы, во Владимире состоялось открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Александру Крайнову. Гранитная доска установлена на доме №4 по улице Крайнова.

В советское время памятная доска располагалась на одном из соседних зданий, но при его сносе в конце 80-х годов прошлого века она была утрачена.

В этом году, по просьбам жителей, глава администрации города Андрей Шохин поручил согласовать и изготовить новую мемориальную доску в честь А.И.Крайнова, и администрация Ленинского района организовала выполнение всех работ.





Из биографии А.И. Крайнова

Александр Иосифович Крайнов родился 10 сентября 1919 года во Владимире. В 1936 году был призван на службу в Красную армию, в 1938 году окончил Ярославское военно-хозяйственное училище.

С мая 1942 года - на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал на Западном, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. В 1943 году окончил курсы усовершенствования командного состава, с 1944 года был командиром стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта.

Отличился во время Берлинской операции. 16 апреля 1945 года полк Крайнова прорвал немецкую оборону на западном берегу реки Одер, 21 апреля штурмом взял мощный опорный пункт противника, 22 апреля переправился через Шпрее, а 29 апреля захватил узел сопротивления фашистов в г. Хеормсдоф.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» подполковник Александр Крайнов был удостоен звания Героя Советского Союза.

После Победы А.И. Крайнов продолжил службу в армии. В 1947 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 1950 году - высшие академические курсы офицеров разведки. Служил в Генеральном штабе Вооружённых Сил СССР. С 1951 года проходил службу в должности заместителя начальника Московского пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, затем - заместителя командира 112-й гвардейской стрелковой дивизии Киевского военного округа.

В 1961 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. Командовал 61-й мотострелковой дивизией Туркестанкого военного округа, 53-й гвардейской учебной мотострелковой дивизией Московского военного округа.

В 1963 году А.И. Крайнову было присвоено звание генерал-майора. В последующем был советником при Министерстве Народной армии Гвинейской республики, проходил службу в штабе Объединенных вооруженных сил государств - участников Варшавского Договора. В 1972 году назначен начальником общевойскового факультета Военной академии им. М.В. Фрунзе.

А.И. Крайнов погиб в автокатастрофе 21 мая 1977 года, похоронен в Москве.

Герой Советского Союза А.И. Крайнов награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями и наградами иностранных государств.

Автор: Владимирская служба новостей