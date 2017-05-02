Департамент соцзащиты и Владимирская митрополия договорились о сотрудничестве

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области и Владимирская митрополия Русской Православной Церкви подписали договор о сотрудничестве.

Подписанный документ предусматривает объединение усилий сторон по вопросам взаимодействия православных братств и сестричеств с учреждениями социального обслуживания, организации бесплатных благотворительных обедов, пунктов раздачи одежды и продуктов питания для одиноких пенсионеров и инвалидов, проведения регулярных встреч, бесед и мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности с несовершеннолетними и подростками - воспитанниками учреждений для детей, находящихся в социально опасном положении.

Стороны намерены продолжить проведение совместных церковно-гражданских торжеств, творческих конкурсов, выставок, экспозиций, паломнических и просветительских поездок (туров), благотворительных и волонтерских акций.

Автор: Владимирская служба новостей