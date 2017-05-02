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Новости
02.05.2017 16:44

Ветераны войны смогут бесплатно ездить в автобусах, троллейбусах и поездах
С 3 по 10 мая участники и инвалиды Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут ездить бесплатно в автобусах и троллейбусах Владимирской области. Аналогичное право до 10 мая предоставлено Волго-Вятской пригородной пассажирской компанией, которая осуществляет перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Владимирской области.
Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок.  
Для оформления проездных документов ветерану и сопровождающему лицу необходимо обратиться в кассу по продаже билетов, к кондуктору или водителю автобуса.
Право бесплатного проезда предоставляется при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны, а также паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и вида на жительство - для иностранных граждан и лиц без гражданства. Сопровождающему ветерана для оформления бесплатного проезда необходимо предъявить только общегражданский паспорт. 
При отказе в выдаче бесплатного билета необходимо обратиться к начальнику автостанции или в администрацию соответствующего муниципального образования.
Вся необходимая информация по обеспечению бесплатного проезда ветеранов размещена на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства областной администрации.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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