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Новости
02.05.2017 13:52

За трехдневные выходные - три смертельных ДТП
За минувшие трехдневные выходные на дорогах Владимирской области произошло три смертельных ДТП. 29 апреля в Киржачском районе легковушка при развороте врезалась в КАМАЗ, который ехал по встречной полосе. Водитель Рено-Логан скончалась до приезда скорой помощи. В Кольчугинском районе произошло столкновение иномарки и мотоцикла. Мотоциклист погиб, а его пассажирка была доставлена в больницу. 30 апреля  в Судогде «Жигули» врезалось в металлическое ограждение. Автомобилист погиб на месте происшествия.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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