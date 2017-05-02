За выходные во Владимирской области ликвидировано 17 палов травы и 82 возгорания мусора

За минувшие праздничные выходные пожарные Владимирской области ликвидировали 17 палов травы и 82 возгорания мусора. Одно из крупных возгораний произошло в Гусь-Хрустальном районе, где в результате поджога травы едва не сгорела целая деревня Шабаново.

Всего в этом году в регионе было ликвидировано 40 палов травы и около 670 возгораний мусора.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о том, что сжигание травы, мусора, а также разведение костров в лесу запрещены! За указанные действия предусмотрено наказание в виде штрафа. Если по причине пала травы произойдёт пожар, огонь перейдёт на населённый пункт, пострадают люди и имущество, то виновные понесут уголовную ответственность.

Автор: Владимирская служба новостей