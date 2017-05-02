В 33 регионе завершила работу Школа юного законотворца

В 33 регионе завершила работу Школа юного законотворца. На протяжении апреля проходили теоретические и практические занятия. Каждый из 56 ребят получил представление о работе комитетов Законодательного Собрания и их председателей, о работе сотрудников аппарата, о процессе разработки и принятия региональных законов и нормативно-правовых актов.

Актуальность представленных школьниками проектов сомнений не вызывает. Каждый из них имеет право на жизнь. Например, сегодня остро стоит проблема жестокого обращения с животными. Ребята предлагают наказывать живодеров не с 16 лет, а с 14-ти. Другой интересный проект касается благоустройства мест отдыха и пикниковых зон в городских парках.

Пока в работе Школы юного законотворца приняли участие ученики школ только областного центра. В дальнейшем кураторы проекта планируют расширить его географию и привлечь учащихся образовательных учреждений со всего региона.

Председатель Законодательного Собрания отметил, что подобный проект способствует не только повышению правовой культуры у школьников, но и станет отличной стартовой площадкой для дальнейшей законотворческой и профессиональной деятельности молодёжи. Главные цели, которые ставили перед собой организаторы: научить ребят азам законотворческой деятельности, дать им возможность принять участие в реальном деле и постараться понять, что стоит за работой законодателя – достигнуты.

Автор: Владимирская служба новостей