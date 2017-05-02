Во Владимирской области разрабатывается программа поддержки кролиководства

В селе Осипово Ковровского района состоялось открытие убойного цеха кролиководческого комплекса ООО «Ковровский кролик». Это новейшее предприятие, построенное по мировым стандартам. Соблюдены все правила санитарной безопасности фермерского хозяйства.

По словам губернатора Светланы Орловой, «Владимирская область взяла курс на развитие села, на внедрение инновационных технологий в агропромышленном комплексе, на поддержку развивающихся хозяйств региона, предпринимателей, занятых в аграрном секторе. Сейчас разрабатывается региональная программа поддержки кролиководства. В этом году на её реализацию будет направлено не менее 10 миллионов рублей».

Стоит отметить, что сельскохозяйственная отрасль Владимирской области в последние годы устойчиво демонстрирует положительную динамику развития, а также уверенно решает задачу импортозамещения и продовольственной безопасности страны. В числе приоритетных направлений развития агропрома 33-го региона – кролиководство. Большой вклад в его становление вносит Ковровский район.

Сельхозпредприятие «Ковровский кролик» было создано в 2013 году. Основные виды его деятельности – разведение кроликов в условиях фермы и производство продукции из крольчатины. В 2015 году был запущен в эксплуатацию первый модуль по выращиванию кроликов в условиях, благотворно влияющих на рост и физическое состояние животных. Тогда из Франции были завезены 1000 самок породы Новозеландская белая, отличительными особенностями которых являются высокая производительность и устойчивость к заболеваниям. На сегодняшний день поголовье кроликов на ферме насчитывает более 10 тысяч особей. За 2016 год было выращено 45,2 тысяч голов живым весом 126,5 тонн. В прошлом году началось строительство убойного цеха мощностью 900 тонн диетического мяса в год. Инвестиционные вложения в его постройку составили 10 млн. рублей. Запуск новых производственных мощностей позволит создать дополнительно 30 рабочих мест, что крайне важно для сельской территории.

За 2016-2017 годы ООО «Ковровский кролик» получило субсидии из федерального и областного бюджетов в размере более 2 млн. рублей. Эти денежные средства направлены на обновление маточного поголовья, что является одним из ключевых аспектов производства. В планах у руководства предприятия на 2017 год – увеличить выход поголовья на 30 процентов. Сейчас с этой целью закупается родительское стадо для обновления генетического материала. В перспективе – строительство ещё нескольких кролиководческих ферм в Ковровском районе.

Автор: Владимирская служба новостей