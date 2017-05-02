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Новости
02.05.2017 10:31

Вниманию жителей Владимирской области, получавших пенсии через «Владпромбанк»
На минувшей неделе Центробанк отозвал лицензию у «Владимирского промышленного банка». Во Владимирской области получателями пенсии через «Владпромбанк» является 39 человек. Пенсии и пособия за май они еще не получили. Поэтому этим гражданам необходимо срочно обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда РФ с заявлением о выборе новой доставочной организации для начисления пенсий.
Управления ПФР в городах и районах области в настоящее время обзванивают людей, получавших пенсии через «Владпромбанк». В случае непредоставления от гражданина соответствующего заявления об изменении доставочной организации выплата пенсии ему будет приостановлена до поступления заявления.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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