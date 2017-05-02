Во Владимирской области продолжается подготовка к пятому экономическому форуму

Во Владимирской области продолжается подготовка к пятому экономическому форуму, который пройдет с 19 по 21 мая. Ключевой его темой станет туризм и его роль в социально-экономическом развитии регионов. В отдельный блок выделена тематика празднования 50-летнего юбилея легендарного маршрута «Золотое кольцо России».

На протяжении всех трёх дней форума будет работать выставка, костяк которой составит продукция лидирующих предприятий 33-го региона. В этом году выставка займет порядка 6,5 тыс. квадратных метров. Владимирские промышленники, а их в этом году будет более 300, продемонстрируют новые виды продукции, покажут кооперационные возможности наших предприятий. Будут презентованы и центры импортозамещения, проекты развития моногородов Владимирской области, технопарки и основные инвесторы. В числе инновационных проектов будет представлен детский технопарк «Кванториум33».

Также будут выставляться ведущие музеи Владимирской области. В отдельный блок будут вынесены города, входящие в состав малого «Золотого кольца».

Ожидается, что участниками и посетителями форума станут несколько тысяч человек, в том числе представители других регионов и стран. По предварительной информации, участие в форуме примут порядка 20 иностранных делегаций.

Запланирована масштабная деловая программа. Она откроется пленарным заседанием «Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее», участниками которого станут спикеры федерального уровня, главы регионов России и представители иностранных государств. В этом году пленарная часть будет совмещена с тематической сессией Ростуризма «Золотое кольцо-50. Как сохранить и приумножить традиции российского гостеприимства».

В программе — более 10 тематических сессий. Дискуссии будут посвящены развитию событийного, детского, семейного, спортивного и медицинского туризма, подготовке кадров для сферы гостеприимства, выхода на внешние рынки, а также автокемпинговым возможностям «Золотого кольца России».

Автор: Владимирская служба новостей