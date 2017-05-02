Аварий на дорогах Владимирской области становится меньше

Аварий на дорогах Владимирской области становится меньше. Об этом сообщил замгубернатора Алексей Конышев. С начала года произошло более 430 ДТП, в которых погибло 42 человека и 628 получили травмы. На региональный участок трассы М-7 «Волга» приходится 25 процентов от всех ДТП, происходящих в наше области. С участием детей зарегистрировано 46 ДТП, в которых 1 ребёнок погиб и 50 получили ранения. В рамках реализации государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах» в 2017 году планируется приобретение ещё 21 мобильного автогородка для муниципальных образований региона.

По итогам заседания комиссии Госавтоинспекции поручено организовать и провести профилактические мероприятия, направленные на снижение дорожно-транспортного травматизма. Департаменту образования – усилить контроль за соблюдением правил подвоза детей к образовательным учреждениям и перевозки групп детей. Главам органов местного самоуправления рекомендовано принять активное участие в проведении областных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения.

Автор: Владимирская служба новостей