Праздник весны и труда отметили более 10 тысяч владимирцев

В городе Владимир накануне отметили Праздник весны и труда. По традиции он начался с шествия. Труженики региона прошли под флагами от Золотых ворот до Соборной площади. К колонне присоединились и первые лица области: губернатор Светлана Орлова, спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв, депутаты областного парламента, представители администрации Владимирской области.

Праздник объединил более 10 тысяч человек - представителей организаций города Владимира и области, профсоюзных организаций, гостей из муниципальных образований региона, рабочих движений, руководителей региональных отделений политических партий и общественных объединений. Уже четвертый год перед собравшимися на праздничном митинге выступили жители области - лучшие в своей профессии - работники заводов, врачи, победители конкурсов профмастерства.

Владимир Киселёв выразил уверенность, что одна из главных задач на сегодня – возрождение престижа рабочих специальностей. Ведь именно сейчас во Владимирской области развиваются новые производства, модернизируются старые. И, конечно, региону нужны молодые рабочие кадры. Председатель Заксобрания пожелал все здоровья, счастья, добра и мира. А торжественную часть митинга завершила концертная программа, посвященная празднику весны и труда.

Автор: Владимирская служба новостей