6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
02.05.2017 09:40

Праздник весны и труда отметили более 10 тысяч владимирцев
В городе Владимир накануне отметили Праздник весны и труда. По традиции  он начался с шествия.  Труженики региона прошли под флагами от Золотых ворот до Соборной площади. К колонне присоединились и первые лица области: губернатор  Светлана Орлова, спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв, депутаты областного парламента, представители администрации Владимирской области.
Праздник объединил более 10 тысяч человек -  представителей организаций города Владимира и области, профсоюзных организаций, гостей из муниципальных образований региона, рабочих движений, руководителей региональных отделений политических партий и общественных объединений.  Уже четвертый год перед собравшимися на праздничном митинге выступили жители области - лучшие в своей профессии - работники заводов, врачи, победители  конкурсов профмастерства.
Владимир Киселёв выразил уверенность, что одна из главных задач на сегодня – возрождение престижа рабочих специальностей. Ведь именно сейчас во Владимирской области развиваются новые производства, модернизируются старые. И, конечно, региону нужны молодые рабочие кадры. Председатель Заксобрания пожелал все здоровья, счастья, добра и мира. А торжественную часть митинга завершила концертная программа, посвященная празднику весны и труда. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт