Вступи в Бессмертный полк

С завтрашнего дня во Владимире стартует масштабный проект - акция «Вступи в Бессмертный полк».

На протяжении недели на главных площадках города будут проходить праздничные концерты, в рамках которых можно будет встретиться с участниками Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», спеть любимые фронтовые песни вместе с лучшими творческими коллективами и солистами города.





Программа:

2 мая 12.00 Концертная программа «Не стареют душой ветераны» (Левитановский сквер)

3 мая 18.00 Праздничный концерт «Мы помним, мы гордимся» (Театральная площадь)

4 мая 14.00 Праздничный концерт «Мир после войны» (Соборная площадь)

5 мая 17.00 Праздничный концерт «Была весна — весна Победы!» (Площадь у Дома культуры молодежи)

6 мая 11.00 Праздничная программа «Тот цветущий и поющий яркий май...» (Площадь у развлекательного комплекса «РусьКино»)

7 мая 15.00 Акция «Вступи в Бессмертный полк» Владимирской епархии (Смотровая площадка на улице Георгиевской)

Автор: Владимирская служба новостей