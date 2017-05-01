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Новости
01.05.2017 16:38

Вступи в Бессмертный полк
С завтрашнего дня во Владимире стартует масштабный проект - акция «Вступи в Бессмертный полк». 
На протяжении недели на главных площадках города будут проходить праздничные концерты, в рамках которых можно будет встретиться с участниками Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», спеть любимые фронтовые песни вместе с лучшими творческими коллективами и солистами города.

Программа:
2 мая 12.00 Концертная программа «Не стареют душой ветераны» (Левитановский сквер)
3 мая 18.00  Праздничный концерт «Мы помним, мы гордимся» (Театральная площадь)
4 мая 14.00  Праздничный концерт «Мир после войны» (Соборная площадь)
5 мая 17.00  Праздничный концерт «Была весна — весна Победы!» (Площадь у Дома культуры молодежи)
6 мая 11.00  Праздничная программа «Тот цветущий и поющий яркий май...» (Площадь у развлекательного комплекса «РусьКино»)
7 мая 15.00 Акция «Вступи в Бессмертный полк» Владимирской епархии (Смотровая площадка на улице Георгиевской)

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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