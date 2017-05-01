Во Владимире состоится спецпоказ фильма «Рай»

3 мая во Владимире состоится бесплатный показ фильма Андрея Кончаловского «Рай» с тифлокомментариями и субтитрами, адаптированными для людей с нарушениями зрения и слуха.

Мероприятие организовано при поддержке компании «МегаФон», благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», Управления культуры и туризма администрации города Владимира и кинотеатра «РусьКино».

Организаторы специального показа приглашают всех желающих на просмотр фильма «Рай» 3 мая в 12.30, кинотеатр «РусьКино» по адресу: г. Владимир, Суздальский пр-т., 8

Компания «МегаФон» поддерживает адаптацию отечественных фильмов с помощью тифлокомментариев и субтитров с 2014 года в рамках своего долгосрочного проекта «Кино для незрячих и глухих». Задача проекта – показать, как технологии помогают устранять барьеры в общении и улучшать качество жизни людей по всей стране.

В 2015-2016 годах для людей с ограничениями по зрению и слуху были адаптированы картины «Призрак», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», «Батальон», «Выкрутасы», «Крепость», «Василиса» и «Три богатыря. Ход конем». В День благотворительности международного движения #ЩедрыйВторник 29 ноября 2016 года в 29 кинотеатрах страны при поддержке «МегаФона» прошли бесплатные показы фильмов с тифлокомментариями и субтитрами, которые посетили десятки тысяч человек. В 2017 году фильм «Рай» посмотрят тысячи людей с ограниченными возможностями в кинотеатрах Архангельска, Иркутска, Казани, Пскова, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Твери, Рязани и других городах.

Открыта предварительная регистрация на кинопоказ 3 мая. Заявки принимаются на электронную почту: viktoria.kulikova@megafon.ru . Телефон для справок: 89206299075, контактное лицо - Виктория Куликова.





О фильме «Рай»

Фильм «Рай» удостоен премии «Серебряный лев Святого Марка» Венецианского фестиваля за лучшую режиссуру и кинопремии «Ника» в трех номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль». Картина рассказывает о трех судьбах: русской эмигрантки - участницы движения французского сопротивления, француза-коллаборациониста и высокопоставленного офицера СС - которые тесно переплелись во время Второй мировой войны





Автор: Владимирская служба новостей