В Гусь-Хрустальном районе из-за поджога травы едва не сгорела целая деревня

В Гусь-Хрустальном районе из-за поджога травы едва не сгорела целая деревня. По данным регионального Управления МЧС, в субботу на пульт к спасателям поступила информация о возгорании травы и мусора на территории Купреевского сельского поселения. Площадь пожара составляла около 100 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось примерно за час. Известно, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Автор: Владимирская служба новостей