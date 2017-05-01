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Новости
01.05.2017 15:45

В Гусь-Хрустальном районе из-за поджога травы едва не сгорела целая деревня
В Гусь-Хрустальном районе из-за поджога травы едва не сгорела целая деревня. По данным регионального Управления МЧС,  в субботу на пульт к спасателям поступила информация о возгорании травы и мусора на территории Купреевского сельского поселения. Площадь пожара составляла около 100 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось примерно за час. Известно, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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