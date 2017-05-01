ЦРФСО - "Торпедо" - 0:2

В минувшие выходные состоялась очередная игра в рамках первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад». Владимирское «Торпедо» встречалось в Смоленске с местным коллективом ЦРФСО. В начале матча точным ударом счёт открыл Александр Заикин, а уже после перерыва Андрей Маматюк закрепил преимущество нашего коллектива. В итоге - 2:0 в пользу черно-белых.

«Торпедо» на данный момент находится на 8 месте, в активе команды 27 очков.

Следующую игру владимирцы проведут на домашнем поле. 7 мая их соперником станет «Строгино» из Москвы.

Автор: Владимирская служба новостей