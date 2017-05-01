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Новости
01.05.2017 15:34

В субботнике приняло участие более 30 тысяч владимирцев
Во Владимире прошла общегородская акция «Мы за чистый город». По данным городской администрации на уборку вышло более 30 тысяч человек. Акцию поддержали коллективы 376 предприятий, наводившие порядок на закрепленных территориях. На улицах, в парках и скверах работало 136 единиц коммунальной техники, включая большегрузы и механизированные пылесосы муниципального «Центра управления городскими дорогами». Из города было вывезено около 300 тонн собранной листвы, веток и мусора. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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