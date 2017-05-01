Будут выявлять и наказывать пьяных водителей

На дорогах Владимирской области стартовала операция «Бахус». По сообщению ГИБДД, с начала года с участием пьяных водителей произошло 41 ДТП, в которых погибло 5 человек. Самая неблагополучная ситуация в Ковровском, Судогодском, Александровском, Киржачском, Юрьев-Польском районах и в городе Владимире.

В ходе операции во всех районах области проводятся рейдовые мероприятия по массовой проверке автомобилистов на состояние опьянения. Проверяют и состояние водителей общественного транспорта.

Напомним, водителей в состоянии алкогольного опьянения ждет наказание в виде крупного штрафа и лишения прав на срок от полутора до двух лет. За повторное управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция - два года лишения свободы и лишение прав на три года.

Операция продлится до 10 мая.

Автор: Владимирская служба новостей