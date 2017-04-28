Владимирцы смогут бесплатно проверить зрение и пройти ЭКГ

Завтра на площади перед администрацией Владимирской области состоится очередная оздоровительная акция. Владимирцы смогут бесплатно проверить остроту зрения и получить консультацию врача-офтальмолога в передвижном офтальмологическом комплексе. Время работы комплекса – с 10.00 до 15.00.

Диагностические процедуры пройдут в рамках оздоровительной акции, организованной департаментом здравоохранения администрации области. Отправляясь к врачу-офтальмологу, не забудьте захватить с собой полис ОМС.

Отметим, во Владимире оздоровительные акции проходили на протяжении всех апрельских выходных. Каждый желающий мог измерить артериальное давление, узнать уровни сахара и холестерина в крови и пройти ЭКГ.

Кроме того, проходили мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, тестирование на велоэргометре, консультирование по ведению здорового образа жизни и многое другое.

Завершатся апрельские оздоровительные мероприятия в воскресенье, 30 апреля. Владимирцы в очередной раз смогут измерить артериальное давление, узнать уровни сахара и холестерина в крови и пройти ЭКГ. Время проведения – с 10.00 до 15.00.

Автор: Владимирская служба новостей