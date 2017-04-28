6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
28.04.2017 15:59

Клещи покусали около 30 жителей области
За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось 29 человек, среди них 8 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в Александровском,  Гусь-Хрустальном, Меленковском, Селивановском, Собинском и Ковровском районах. Заболеваний клещевым энцефалитом и боррелиозом не зарегистрировано.
Специалисты напоминают, что лучший способ  избежать укусов  клещей — индивидуальная защита. При походе в лес важно соблюдать меры предосторожности: находиться дальше от кустарников, одеваться в светлую однотонную одежду, пользоваться репеллентами. 
Снятого клеща можно доставить на исследование в лабораторию Управления Роспотребнадзора по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д.20, график работы с 9 до 10 час.  


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт