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Новости
28.04.2017 13:12

Концерт-закрытие II Танеевского фестиваля
30 апреля во Владимире состоится концерт-закрытие II Танеевского фестиваля, посвященного памяти уроженца города, выдающегося композитора, ученого-музыковеда и преподавателя Сергея Танеева. На сцене Областного Дворца культуры и искусства выступят Симфонический оркестр Мариинского театра Санкт-Петербурга под управлением Валерия Гергиева и сводный хор владимирского Центра классической музыки. Начало - в 19-30.
Напомним, II Танеевский фестиваль стартовал 19 апреля, его программа включала в себя симфонические и камерные концерты, спектакли, а также специальную просветительскую программу «Народная консерватория». Гостями Владимира стали альтист-виртуоз и дирижер Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы», известные музыканты Борис Андрианов и Елена Ревич, актеры театра и кино Ксения Раппопорт и Даниил Спиваковский, выпускник Венской консерватории Макс Уилсон и музыковед, автор телепрограммы «Партитуры не горят» Артем Варгафтик. Инициаторами проведения фестиваля выступили администрация Владимирской области и областной Центр классической музыки. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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