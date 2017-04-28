Концерт-закрытие II Танеевского фестиваля

30 апреля во Владимире состоится концерт-закрытие II Танеевского фестиваля, посвященного памяти уроженца города, выдающегося композитора, ученого-музыковеда и преподавателя Сергея Танеева. На сцене Областного Дворца культуры и искусства выступят Симфонический оркестр Мариинского театра Санкт-Петербурга под управлением Валерия Гергиева и сводный хор владимирского Центра классической музыки. Начало - в 19-30.