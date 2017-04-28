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Новости
28.04.2017 12:08

Банк России отозвал лицензию у «Владпромбанка»
Банк России отозвал лицензию у «Владимирского промышленного банка». Приказ опубликован на официальном сайте Центробанка.
Цитата: «...неисполнение кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта З статьи 7), 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»...

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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