Банк России отозвал лицензию у «Владпромбанка»

Банк России отозвал лицензию у «Владимирского промышленного банка». Приказ опубликован на официальном сайте Центробанка.

Цитата: «...неисполнение кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта З статьи 7), 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»...

Автор: Владимирская служба новостей