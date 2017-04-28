Восемьсот пешеходных переходов обновят во Владимире

Восемьсот пешеходных переходов и порядка двухсот километров осевых дорожных полос нанесут в городе Владимир. Чтобы освоить такой объем, «Центр управления городскими дорогами» ведут работу в дневную и ночную смены.

Сейчас в приоритете - центральные улицы, на которых пройдут массовые гулянья в майские праздники. Чтобы не создавать пробки на оживленных трассах, полосы перекрывают частично.

Для большей долговечности, повышения безопасности пешеходов и водителей нанесение переходов и разметки ведется термопластом. Он держится на дороге более года и отражает свет автомобильных фар, что немаловажно, когда большую часть года в нашей полосе темнеет рано.

Закончить работы дорожники планируют к июню.

Автор: Владимирская служба новостей