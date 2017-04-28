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28.04.2017 12:01
Восемьсот пешеходных переходов обновят во Владимире
Восемьсот пешеходных переходов и порядка двухсот километров осевых дорожных полос нанесут в городе Владимир. Чтобы освоить такой объем, «Центр управления городскими дорогами» ведут работу в дневную и ночную смены.
Сейчас в приоритете - центральные улицы, на которых пройдут массовые гулянья в майские праздники. Чтобы не создавать пробки на оживленных трассах, полосы перекрывают частично.
Для большей долговечности, повышения безопасности пешеходов и водителей нанесение переходов и разметки ведется термопластом. Он держится на дороге более года и отражает свет автомобильных фар, что немаловажно, когда большую часть года в нашей полосе темнеет рано.
Закончить работы дорожники планируют к июню.
Автор: Владимирская служба новостей