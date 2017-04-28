О движении общественного транспорта в майские праздники

Временные маршруты общественного транспорта на время проведения праздничных мероприятий 1, 5, 6 и 9 мая.

В соответствии со схемой, разработанной городским отделом транспорта и связи, движение общественного транспорта в майские праздники будет организовано следующим образом:





01.05.2016 с 09-30 до 12-00 час.

Троллейбусные маршруты:





№ 1 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».

№ 2 - работать не будет.

№ 5 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.

№ 7 - Пр-кт Ленина - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.

№ 8 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ВХЗ.





Автобусные маршруты:

Автобусы маршрутов №№ 1С, 2, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль, Луначарского.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.





05.05.2016 с 20-00 до 22-00 час.

Троллейбусные маршруты:





№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота.

№ 2 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.

№ 5 - Вокзал - Золотые ворота.

№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.

№ 8 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - Золотые ворота.





Автобусные маршруты , следующие через пл.Победы, проследуют в объезд через улицы Разина, Д.Левитана, Ново-Ямскую, Ново-Ямской переулок.





06.05.2017 с 09-00 до 15-00 час.

Автобусные маршруты:





№ 5 (внутреннее кольцо) - Ново-Ямской пер. - ул. 9 Января - ул.Красноармейская - пр-кт Строителей - ул.Горького - Октябрьский пр-кт - ул.Мира - ул.Горького - ул.Гагарина - ул.Б.Московская - пр-кт Ленина - Ново-Ямской пер.

№ 9С - Веризино - 2 - ул.Горького - ул.Гагарина - ул.Б.Московская - пр-кт Ленина - ул.В.Дуброва - Юго-Западная.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.





09.05.2016 с 09-30 до 13-00 час.

Троллейбусные маршруты:





№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота.

№ 2 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.

№ 5 - Вокзал - Золотые ворота.

№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.

№ 8 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - Золотые ворота.





Автобусные маршруты:

№ 1С - Золотые ворота - ул.Гагарина - ул.Горького - Сельцо.

№ 5 - Ново-Ямской пер. - ул. 9 Января - ул.Красноармейская - пр-кт Строителей - ул.Горького - Октябрьский пр-кт - ул.Дзержинского - ул.Дворянская - ул.Б.Московская - ул.Гагарина - Центральный рынок - ул.Горького - пр-кт Строителей - ул.Красноармейская - ул. 9 Января - Ново-Ямской пер.

№ 9С Веризино - 2 - ул.Горького - ул.Мира - Октябрьский пр-кт - ул.Дзержинского - ул.Б.Московская - ул.Гагарина - ул.Горького - Веризино - 2.

№ 11С - Разрывной:

т/ц «СПАР» - ул.Чапаева;

т/ц «Глобус» - т/к Рябинка.

№ 12С - мкр.Мостострой - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Чапаева.

№ 14 - т/ц «Глобус» - т/к Рябинка.

№ 15 - мкр.Энергетик - ул.Лакина - ул.Белякова - ул.Мира - ул.Горького - ул.Гагарина - ул.Б.Московская - ул.Добросельская - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - т/ц «Глобус».

№ 17 - завод «Точмаш» - ул.Мира - Золотые ворота.

№ 18С - мкр.Лесной - т/к Рябинка.

№ 20 - Пиганово - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Куйбышева.

№ 21С - мкр.Энергетик - ул.Лакина - ул.Белякова - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Куйбышева.

№ 22 - с.Спасское - ул.Лакина - ул.Белякова - ул.Мира - ул.Горького - ул.Гагарина - ул.Б.Московская - ул.Добросельская - Суздальский пр-кт - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - т/ц «Глобус».

№ 22С - с.Спасское - ул.Чапаева.

№ 23 - ул.Куйбышева - т/к Рябинка.

№ 24С - Разрывной:

т/ц «Глобус» - т/к Рябинка;

Юго-Западная - ул.Чапаева.

№№ 25, 26 - Разрывные:

Юго-Западная - ул.Чапаева;

ул.Куйбышева - Золотые ворота.

№ 27 - Разрывной:

ул.Мостостроевская - ул.Чапаева;

ул.Растопчина - Золотые ворота.

№ 28 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Б.Московская - Золотые ворота.

№ 32 - Т/к «Тандем» - т/к Рябинка.

№№ 6С и 36 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будут.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.





09.05.2016 с 11-15 до 12-45 час.

Автобусные маршруты , следующие через ул.Мира в направление ул.Добросельской, проследуют в объезд через улицу Усти-на-Лабе.





Автор: Владимирская служба новостей