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Новости
28.04.2017 11:33

Во Владимире состоится общегородская акция «Мы за чистый город»
Завтра во Владимире состоится общегородская акция «Мы за чистый город». Она пройдет под слоганом «Чистый Владимир начинается с тебя!». Субботник завершит апрельский месячник по благоустройству и санитарной очистке города. На данный момент свое участие подтвердили 376 трудовых коллективов. Навести порядок в своих дворах, на площадях и в скверах приглашаются и все неравнодушные горожане. 
А в 13 часов для владимирцев по всему городу будут организованы праздничные программы в парках, скверах, площадках перед домами культуры и центральных площадях.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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