Во Владимире состоится общегородская акция «Мы за чистый город»

Завтра во Владимире состоится общегородская акция «Мы за чистый город». Она пройдет под слоганом «Чистый Владимир начинается с тебя!». Субботник завершит апрельский месячник по благоустройству и санитарной очистке города. На данный момент свое участие подтвердили 376 трудовых коллективов. Навести порядок в своих дворах, на площадях и в скверах приглашаются и все неравнодушные горожане.

А в 13 часов для владимирцев по всему городу будут организованы праздничные программы в парках, скверах, площадках перед домами культуры и центральных площадях.

Автор: Владимирская служба новостей