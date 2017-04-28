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Новости
28.04.2017 11:02

Во Владимире облагородят красносельские пруды
В рамках масштабного благоустройства городских территорий во Владимире будут облагорожены красносельские пруды в Восточном районе. По словам главы городской администрации Андрея Шохина, сначала предстоит демонтировать незаконные гаражи, затем откорректировать проект, и через год-два владимирцы получат еще одно хорошее общественное пространство для семейного отдыха. Напомним, при активном участии горожан уже приведен в порядок Соловьиный пруд. Утки на пруд уже прилетели, а сейчас  «Владимирводоканал» помогает обустроить небольшую лодочную пристань. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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