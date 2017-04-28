В Александрове под колеса авто попали два пешехода

Накануне под колеса авто попали два пешехода. Оба ДТП произошли в Александрове. В первом случае иномарка сбила 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по «зебре». У пострадавшего - небольшие ушибы. В другой аварии неизвестный автомобиль наехал на 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. У пенсионерки — ушибы разной степени тяжести. Водитель с места ДТП скрылся.

Автор: Владимирская служба новостей