Треть ищущих работу владимирцев уже не верят, что их куда-то возьмут

Сайт по поиску работы Зарплата.ру выяснил, с каким настроением владимирцы ищут работу. Почти половина респондентов (48%) признались, что во время поиска работы переживают и волнуются. У каждого шестого данный процесс вызывает сильный стресс. Почти треть опрошенных спокойно относятся к смене рабочего места, 5% – испытывают приятное волнение, а еще 3% – полны сил и вдохновения.

На вопрос, что же вызывает такой сильный стресс, половина ответила, что их тревожит низкая зарплата. Еще 28% сетуют на малое количество предложений. Четверть опрошенных опасаются нарваться на мошенников, а каждый десятый волнуется, что не сможет влиться в новый коллектив.

Треть ищущих работу владимирцев уже не верят, что их куда-то возьмут.

Самым эффективным способом для поиска работы владимирцы считают сайты с вакансиями – в этом уверены 59% опрошенных. 35% уверены в том, что положительный результат принесут поиски через друзей, знакомых или родственников. 3% готовы довериться центрам занятости, а 1% - газетным объявлениям.

Автор: Владимирская служба новостей