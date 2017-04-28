Кольчугинский «Электрокабель» усовершенствовал процесс лабораторных исследований

Испытательная база АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в структуру «Холдинга Кабельный Альянс», объединяющего кабельные активы УГМК) пополнилась новым оборудованием - медицинской центрифугой ELMI (Латвия). Установка предназначена для анализа свойств эмульсии, используемой для смазывания и охлаждения проволоки в волочильных машинах.

Волочение является важнейшей технологической операцией в производстве кабельной продукции. Из медной или алюминиевой заготовки (катанки) диаметром 8-10 мм вытягивают проволоку заданного диаметра (волочат). В зависимости от конструкции кабеля проволоку либо изолируют, либо скручивают. В результате получается токопроводящая жила – главный элемент любого кабеля.

Эмульсия, состоящая из воды и специального концентрата на основе минеральных и полусинтетических масел, обеспечивает смазку и охлаждение проволоки при волочении. Перегрев проволоки ухудшает ее прочностные характеристики, в частности повышает ломкость.

Качество эмульсии необходимо строго контролировать, так как со временем она теряет свои свойства. Механизм смазки и охлаждения проволоки таков: из бака, установленного у волочильного станка, эмульсия сначала попадает на проволоку, затем сливается в поддон, проходит через фильтры и снова на проволоку.

Контроль за ее состоянием в заводской лаборатории проводится не реже одного раза в неделю.





«Мы используем метод кислотного разложения. В пробирки с эмульсией добавляем серную кислоту. Нагреваем их в термостате до температуры 105 градусов, а затем ставим пробирки в центрифугу. Удобный и информативный дисплей нового оборудования позволяет нам задавать требуемое время и скорость вращения пробиркодержателей. В результате воздействия центробежной силы от жидкости отделяется масло, которое мы определяем с помощью специально сконструированного измерительного прибора. Если слой масла меньше нормативного, то в эмульсию добавляется концентрат», - пояснил заместитель начальника испытательного центра АО «ЭКЗ» Алексей Супагин.





Старая центрифуга, установленная в заводской лаборатории, эксплуатировалось более 20 лет. Заводчанам приходилось засекать время расслоения жидкости на секундомере. Кроме того, не всегда удавалось разогнать центрифугу до требуемых 3000 оборотов в минуту. Новое оборудование дает более точные результаты анализа и требует меньше рабочего времени на осуществление необходимых операций.





«Мы осознаем важность постоянного контроля за технологическим процессом производства кабелей. Проверяем поступающие на предприятие материалы, полуфабрикаты и, конечно, готовую продукцию. Поэтому пополнение лабораторной базы нашего испытательного центра - вполне логичный и оправданный процесс» , - отметил директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.





Стоит добавить, что всего в испытательном центре завода насчитывается более 500 единиц лабораторной техники.









Автор: Владимирская служба новостей