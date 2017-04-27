Более 220 миллионов направят на ремонт дорог 33 региона

Депутаты областного парламента внесли изменения в текущий бюджет региона. Из федерального пришло более 224 миллионов. Практически целиком эта сумма пойдет на дорожное хозяйство, деньги направят на реконструкцию автодороги Владимир-Муром-Арзамас с обходом деревни Бараки. Как пояснил председатель профильного комитета Максим Васенин, значительная часть этих денег выделена региону за счет поступлений по системе «Платон». Высвободившиеся деньги - предварительно это не менее 100 млн. руб. - область потратит на помощь муниципалитетам в ремонте дорог.

Кроме того, за счет перераспределения средств увеличены расходы: на госпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2017 – 2019 годы» (100 млн. руб); на образование (55 млн. руб.); на культуру (10 млн. руб. для участия в Межрегиональной культурно-просветительской акции «Добра тебе и света, Владимирская Русь»); на физкультуру и спорт (10 млн. руб.); на субсидии авиаперевозчику на перевозки по маршрутам Владимир-Сочи и Владимир-Санкт-Петербург (10,8 млн. руб.); на охрану окружающей среды - для проведения экологического форума 3,5 млн. руб.; на социальную политику (5 млн. руб.); на поддержку общественных организаций (4 млн. руб.).





Автор: Владимирская служба новостей