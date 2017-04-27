Одобрен закон об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль для участников региональных инвестпроектов

Депутаты Заксобрания области одобрили закон об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль для участников региональных инвестиционных проектов.

Парламентарии внесли две поправки: сохранить установленные пониженные ставки налога на прибыль для инвесторов по проектам, не относящимся к региональным инвестпроектам (первоначально их планировалось отменить с 2020 года), и снизить для участников специальных инвестиционных контрактов ставку с 10 до 5%.

Глава профильного комитета Максим Васенин пояснил, что сохранить льготы для широкого круга инвесторов было чрезвычайно важно, поскольку речь идет о поддержке предприятий с высокой производительностью труда, наиболее эффективных для экономики региона.

Таким образом, для региональных инвестпроектов с 1 января 2017 г. ставка налога на прибыль, зачисляемая в областной бюджет, снижена до 10%, а для участников специальных инвестиционных контрактов, заключенных с уполномоченным федеральным органом в сфере промышленной политики, – до 5% .

Пониженная ставка может применяться не более 5 лет или до окончания срока действия контракта, но не позднее 2025 г. Сумма льготы не может превышать объема капитальных вложений на проект. Воспользоваться данной льготой можно только 1 раз (сейчас инвесторы, расширяя свой бизнес, могут применять льготу неоднократно).

Автор: Владимирская служба новостей