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Новости
27.04.2017 16:50

Депутаты Заксобрания приняли важный социальный закон
Сегодня депутаты Заксобрания Владимирской области приняли важный социальный закон, расширяющий категорию многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение земельного участка под жилищное строительство. Его разработчиками выступили депутаты Владимир Киселёв, Ольга Хохлова и Алексей Русаковский совместно с администрацией области. Теперь многодетные семьи, имеющие 8 и более детей, смогут бесплатно получить земельный участок под жилищное строительство, даже если дети уже достигли 18 лет, но продолжают до 23 лет получать образование по очной форме обучения (сейчас только до 18 лет). 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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